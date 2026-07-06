お笑い芸人のもう中学生（以下、もう中）がロケ中に妻の名前を呼んでしまい、自らツッコミを入れる場面があった。

【映像】もう中学生の妻・恵理さん

7月3日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、今年3月にタレントの恵理と結婚したもう中が、プロしか知らないスター企業を調査するロケ企画を4年ぶりに放送。アメリカンドッグの国内製造で8割のシェアを誇る、富山県富山市の「フルタフーズ」の工場に潜入した。

1日に26万本も製造されるアメリカンドッグが、総勢40人以上のスタッフの手作業によって揚げられていることが判明。その中で、勤続22年で総勢160人を束ねるフィリピン出身の中森メリー副工場長や、同じ工場で働く製造部門のリーダーで長女のエリーさんら「中森家」の面々と交流したもう中は、特別にエリーさんが揚げた冷凍前のアメリカンドッグを試食させてもらうことになった。

揚げたてを一口食べたもう中は、「美味しい〜！幸せ度が違いますね」と大絶賛。しかしその直後、「エリの……エリーの。エリは奥さんの名前だ」と新婚の妻の名前を口走ってしまい、自らツッコミを入れる。

そうした微笑ましいボケでスタジオの笑いを誘いつつ、最後は「エリーのアメリカンドッグ最高！」と絶賛して締めくくっていた。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）