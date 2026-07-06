ケンシロウとレイが月明かりの下で共闘！ アニメ『北斗の拳』第2クール放送決定記念ビジュアル
2027年に放送・配信予定のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』より、月明かりの下でケンシロウとレイが共闘する姿を描いた第2クール放送決定記念ビジュアルが解禁された。
【動画】北斗四兄弟のジャギが登場！ アニメ『北斗の拳』第2クール解禁（第15話予告編）映像
原作・武論尊、漫画・原哲夫による伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年に「週刊少年ジャンプ」で連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観や個性豊かなキャラクター、そして究極の暗殺拳「北斗神拳」を操る主人公・ケンシロウの生き様で、多くの読者を魅了してきた。
同作は、1984年のテレビアニメ化を皮切りに、映画やゲームなどさまざまなメディアミックスを展開し、現在も国内外で根強い人気を誇る。コミックス累計発行部数は1億部を超え、“アクション漫画の金字塔”として今なお高い支持を集めている。
そして2026年、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術で『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』としてアニメ化。第1クールは6月26日に最終話を迎え、第2クールが2027年に放送・配信されることが決定した。
このたび、「Anime Expo 2026」のWarner Bros. Japan Anime Production 15周年記念パネルにて、第2クール放送決定記念ビジュアルが解禁された。ビジュアルには、第1クールで描かれたケンシロウとレイが互いの背中を預け合って戦う印象的なシーンを採用。背景に浮かぶ大きな月と、2人の身体に輝く北斗七星が目を引く一枚となっている。
アニメ『北斗の拳 ‐FIST OF THE NORTH STAR‐』第2クールは、2027年放送・配信予定。第1クールはPrime Videoにて世界独占配信中。
【動画】北斗四兄弟のジャギが登場！ アニメ『北斗の拳』第2クール解禁（第15話予告編）映像
原作・武論尊、漫画・原哲夫による伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年に「週刊少年ジャンプ」で連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観や個性豊かなキャラクター、そして究極の暗殺拳「北斗神拳」を操る主人公・ケンシロウの生き様で、多くの読者を魅了してきた。
そして2026年、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術で『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』としてアニメ化。第1クールは6月26日に最終話を迎え、第2クールが2027年に放送・配信されることが決定した。
このたび、「Anime Expo 2026」のWarner Bros. Japan Anime Production 15周年記念パネルにて、第2クール放送決定記念ビジュアルが解禁された。ビジュアルには、第1クールで描かれたケンシロウとレイが互いの背中を預け合って戦う印象的なシーンを採用。背景に浮かぶ大きな月と、2人の身体に輝く北斗七星が目を引く一枚となっている。
アニメ『北斗の拳 ‐FIST OF THE NORTH STAR‐』第2クールは、2027年放送・配信予定。第1クールはPrime Videoにて世界独占配信中。