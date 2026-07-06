『VIVANT』ドラム、アメリカへ行く！ 『MLBオールスター』開催の地・フィラデルフィアで初海外キャラバン
7月26日より第2シーズンが2クール連続で放送される日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）。この度、劇中で公安・野崎守（阿部寛）の相棒として活躍するドラム（富栄ドラム）が、アメリカで『VIVANT』をPRする企画「ドラム、アメリカへ行く！」の始動が決定した。『MLBオールスター2026』が開催されるフィラデルフィアで初の海外キャラバンを行う。
【写真】がんばれドラム！ 出発式に駆けつけた都留拓也（ラパルフェ）、杉谷拳士ら
当企画は、ドラムが全国各地をキャラバンし、『VIVANT』をPRする「ドラムに会いに行こう！」の番外編。「ドラムに会いに行こう！」では、これまで全国18の都道府県、計26ヵ所の地を巡ってきたが、今回で初の海外キャラバンとなる。
初めての海外、しかも超大国・アメリカに不安を覚えるドラム。そんなドラムを心配したのが、阿部寛や大泉洋などのモノマネで知られる、お笑いコンビ・ラパルフェの都留拓也。阿部演じる野崎に扮した都留は、ドラムの救世主として、7月15日9時から生中継する『MLBオールスター2026』（TBS）の盛り上げ隊長に任命されている杉谷拳士を招聘（しょうへい）。杉谷はドラムのアメリカでの活動期間に最も盛り上がる場所のひとつとして、『MLBオールスター2026』が開催されるフィラデルフィアでのPR活動を提案した。
MLBのオールスターゲームといえば、メジャーリーガーの中でも超一流だけが集まる夢の舞台。さらに、この試合の解説には日米で活躍をしたレジェンド・松井秀喜氏が決定している。超一流のエージェントであるドラムとしても、世界の超一流を間近で体感できるチャンスだ。最大限のリスペクトを胸に、アメリカでの任務を約束したドラムと杉谷はフィラデルフィアでの再会を誓い、熱い抱擁を交わした。
野崎に扮する都留は「世界のスターが集う夢の球宴・MLB オールスター。そしてもうひとつは、豪華キャストが夢の競演を果たすVIVANT。スポーツとドラマ、これはこの夏の2大ビッグイベントだ！！ ドラム！ アメリカでもVIVANTの名を広めてこい！」と熱いエールを送った。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。
『MLBオールスター2026』は、TBSにて7月15日9時より放送。
【写真】がんばれドラム！ 出発式に駆けつけた都留拓也（ラパルフェ）、杉谷拳士ら
当企画は、ドラムが全国各地をキャラバンし、『VIVANT』をPRする「ドラムに会いに行こう！」の番外編。「ドラムに会いに行こう！」では、これまで全国18の都道府県、計26ヵ所の地を巡ってきたが、今回で初の海外キャラバンとなる。
MLBのオールスターゲームといえば、メジャーリーガーの中でも超一流だけが集まる夢の舞台。さらに、この試合の解説には日米で活躍をしたレジェンド・松井秀喜氏が決定している。超一流のエージェントであるドラムとしても、世界の超一流を間近で体感できるチャンスだ。最大限のリスペクトを胸に、アメリカでの任務を約束したドラムと杉谷はフィラデルフィアでの再会を誓い、熱い抱擁を交わした。
野崎に扮する都留は「世界のスターが集う夢の球宴・MLB オールスター。そしてもうひとつは、豪華キャストが夢の競演を果たすVIVANT。スポーツとドラマ、これはこの夏の2大ビッグイベントだ！！ ドラム！ アメリカでもVIVANTの名を広めてこい！」と熱いエールを送った。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。
『MLBオールスター2026』は、TBSにて7月15日9時より放送。