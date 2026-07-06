大阪なんばに『トイ・ストーリー5』特別装飾＆期間限定シアターが登場
「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー5』の日本公開が3日から始まり、大阪・なんばに特別装飾が登場している。
【写真複数】キャラずらり…TOHOシネマズなんば「トイ・ストーリー・シアター」
戎橋筋商店街では、7月10日までキャラクターたちのフラッグやバナーが掲出され「トイ・ストーリー」を盛り上げる。さらに、最寄りのTOHOシネマズなんばには、公開初日から「トイ・ストーリー・シアター」がオープンした。
「トイ・ストーリー・シアター」は、ウッディやバズ、ジェシー、リリーパッドらが椅子の背に描かれた特別仕様のシアター。キャラクターがプリントされたTシャツなどを着たファンの姿も見られ、人形やグッズを持参し、フォトスポットで写真撮影を楽しんでいる。
『トイ・ストーリー5』を「トイ・ストーリー・シアター」で鑑賞すると、限定入場者プレゼントがもらえるほか、本編上映前には日本版声優のグリーティング映像も楽しめる。
■「トイ・ストーリー・シアター」
期間：7月3日（金）〜7月20日（月・祝）
場所：TOHOシネマズなんば スクリーン6
内容：「トイ・ストーリー・シアター」限定の入場者プレゼントは、リリーパッドの周りにウッディとバズらおもちゃたちが描かれているトイ・ストーリー・シアターに設置されるフォトスタンディが卓上サイズになった“卓上スタンディ”。
※入場者プレゼントの配布はなくなり次第終了
本編上映前には、日本版声優のグリーティング映像も上映
料金：通常チケット価格＋300円
【写真複数】キャラずらり…TOHOシネマズなんば「トイ・ストーリー・シアター」
戎橋筋商店街では、7月10日までキャラクターたちのフラッグやバナーが掲出され「トイ・ストーリー」を盛り上げる。さらに、最寄りのTOHOシネマズなんばには、公開初日から「トイ・ストーリー・シアター」がオープンした。
「トイ・ストーリー・シアター」は、ウッディやバズ、ジェシー、リリーパッドらが椅子の背に描かれた特別仕様のシアター。キャラクターがプリントされたTシャツなどを着たファンの姿も見られ、人形やグッズを持参し、フォトスポットで写真撮影を楽しんでいる。
■「トイ・ストーリー・シアター」
期間：7月3日（金）〜7月20日（月・祝）
場所：TOHOシネマズなんば スクリーン6
内容：「トイ・ストーリー・シアター」限定の入場者プレゼントは、リリーパッドの周りにウッディとバズらおもちゃたちが描かれているトイ・ストーリー・シアターに設置されるフォトスタンディが卓上サイズになった“卓上スタンディ”。
※入場者プレゼントの配布はなくなり次第終了
本編上映前には、日本版声優のグリーティング映像も上映
料金：通常チケット価格＋300円