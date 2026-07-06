【インプラカブル】 2027年5月 発売予定 価格：31,680円 【インプラカブル Special Ver.】 2027年5月 発売予定 価格：39,380円

アルターは、フィギュア「インプラカブル」と「インプラカブル Special Ver.」をそれぞれ2027年5月に発売する。価格は「インプラカブル」が31,680円、「インプラカブル Special Ver.」が39,380円。

本製品は、スマホゲーム『アズールレーン』より、ロイヤル陣営所属の空母「インプラカブル」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

ゆったりと腰掛け、蠱惑的に見つめる姿を立体化しており、美しいプロポーションは丁寧に造形され、肌に密着したインナーやニーソックスの透け感表現もアクセントとなり目を惹く仕上がりとなっている。

ヴェールや袖は、柔らかな布の質感をしっかり再現。ふんわりと広がるロングヘアも相まって、緩やかな風を受けたような空気を感じさせるほか、衣装装飾のディテールも細部まで施され、密度感たっぷりの出来栄えである。

また「インプラカブル Special Ver.」では、表情2種、ポーズ2種が再現可能な仕様となっており、趣の異なる蠱惑的な姿を楽しむことができるほか、表情・ポーズは好みで組み合わせることができる。

「インプラカブル」

「インプラカブル Special Ver.」

仕様：製塗装済完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約280mm 素材：PVC、ABSサイズ腰掛け：全高 約280mm膝立ち：全高 約290mm（台座含む） その他仕様表情2種／ポーズ2種が再現可能※ポーズ2種を並べて飾ることはできません

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