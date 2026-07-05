桃里れあ、ソロショット　※「桃里れあ」Instagram

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　現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、3日までにInstagramを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。

【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」　水着姿、グラビア姿も（18枚）

　看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。

　今回の投稿では「こんな先生どう？」とつづり、ミニスカ姿の教師コスプレ姿を披露。優しい笑顔でも魅せ、ファンからは「スタイル抜群」「素敵ですねっ」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。

引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）