“現役の看護師”グラドル、タイトなミニスカ教師コス姿が「最高すぎます」「授業に集中できない」とネット衝撃
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、3日までにInstagramを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。
今回の投稿では「こんな先生どう？」とつづり、ミニスカ姿の教師コスプレ姿を披露。優しい笑顔でも魅せ、ファンからは「スタイル抜群」「素敵ですねっ」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。
今回の投稿では「こんな先生どう？」とつづり、ミニスカ姿の教師コスプレ姿を披露。優しい笑顔でも魅せ、ファンからは「スタイル抜群」「素敵ですねっ」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）