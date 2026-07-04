5月31日に「嵐」としての活動を終了した大野智（45）が3日、公式インスタグラムとX（旧ツイッター）を開設した。投稿した動画で、オンライン上で会員向けに情報発信する個人サロン「さと島（じま）」を開設すると発表。引退の見方もあった中、本紙既報通り、芸能活動の継続を宣言した。大野は「ぜひ遊びに来てください」と呼びかけた。

嵐の活動終了から33日目の正午、大野が動き出した。SNSを2つ同時にスタートさせ、第1弾投稿として同じ動画をアップした。

「どうも大野智です。改めて嵐26年半、本当にありがとうございました」

グレーのジャケット姿で登場し、まずはファンに感謝のコメント。「今後の大野智として活動するに当たって、少し時間があったんで考えてみました。ちょっとここで発表したいと思います」とし、今月15日に個人サロンを立ち上げることを明かした。

サロン名の「さと島」について「さとし（智）の島、と書いて、さと島。笑ってますか？分かりやすい方がいいかなと思って」と笑みを浮かべた。「人間・大野智」としての日常や趣味などを発信していくと説明。「それをみんなで共有できる場になればいいかなと思って、この名前にしました。僕の日記を紹介していく感じですかね」と続けた。

大野は今年2月28日、嵐の活動終了と同時に所属事務所STARTO ENTERTAINMENTを退所すると公表。その後の活動について明言がなかったため、ファンや芸能界内では「引退してしまうのではないか」と心配する声が上がっていた。公式SNS、サロンの開設とともに「イベントだったりを開催する予定でございます」とファンにはうれしい言葉。テレビなどへの出演は未定だが、堂々の「芸能活動継続」宣言となった。テレビ局関係者は「イベントではファンと直接触れ合うような企画も考えているようだ」と話した。

この日、大野と同時刻に嵐の仲間、櫻井翔（44）と相葉雅紀（43）の2人も、それぞれ個人のファンクラブを発足させると所属のSTARTO社を通じて発表。制作会社関係者は「5人でコミュニケーションを取りながら、同じタイミングでの発表になった」という。すでにSTARTO社を離れて活動している二宮和也（43）と松本潤（42）を交え、今後も連携を取りながら個々で活動していくとみられる。

≪Xは本物です≫大野がインスタとXを開設後、ネット上には「これは本物？」などの書き込みが相次いだ。大野を巡っては、昨年から偽物による“なりすまし”のSNSが度々立ち上がり、数万人がフォローする事態に。その都度、嵐のメンバー5人が設立した「株式会社嵐」が公式Xで注意喚起してきた。今回はその公式Xが「大野智の公式アカウントです」とそれぞれのリンク先を掲載。ファンは「夢じゃない」「信じていいんだよね」などと大喜びだった。