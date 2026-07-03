BUDDiiS森愁斗、ロールモデルにしていた共演者「洋服、ネイル、メイクとかも参考にしていた」【口に関するアンケート】
【モデルプレス＝2026/07/03】BUDDiiSの森愁斗が7月3日、都内で開催された映画『口に関するアンケート』初日舞台挨拶に、共演の板垣李光人、綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）、清水崇監督とともに出席。森が、ロールモデルにしていた人物を明かした。
【写真】BUDDiiS森、ロールモデルにしていた大河俳優
「口にしたいけど口にできなかった秘密」という話題では、森は「板垣李光人」と回答し「実は僕、数年前の2021年頃、李光人くんをロールモデルにしていた時期があって」と告白。「髪型も黒髪のあご下ぐらいのボブにしていたり、洋服、ネイル、メイクとかも参考にしていたのを言いたかったんですけど、言えない秘密としてあったので、この場で。共演もできて、すごく光栄でございます」と打ち明けると、板垣は「でも覚えてます。その時ぐらいに事務所でお会いしてご挨拶したのはすごい覚えてた。もっと早く言ってよー」と笑顔を見せていた。
また、森は「先ほど、ちょっと撮影していたコンテンツがあって」と切り出し、「今、映画とコラボしているお化け屋敷にみんなで遊びに行ったんですけど」と後日公開されるコンテンツの話題を口に。出演者が言葉を選びながら話す中、吉川は「私、行ってないんです。マネキンNGなんで。マネキンが苦手なもので、私の代わりに森さんが（お化け屋敷に）行くことに」と説明した。
板垣は、お化け屋敷での森の様子について「出てきたらライブ後みたいにビッショビショで」と報告。森は「正直、本当になめてかかってしまったんですけど、想像以上に怖すぎて冷や汗が止まらなかったです」と振り返っていた。（modelpress編集部）
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【写真】BUDDiiS森、ロールモデルにしていた大河俳優
◆森愁斗、ロールモデルにしていた共演者
「口にしたいけど口にできなかった秘密」という話題では、森は「板垣李光人」と回答し「実は僕、数年前の2021年頃、李光人くんをロールモデルにしていた時期があって」と告白。「髪型も黒髪のあご下ぐらいのボブにしていたり、洋服、ネイル、メイクとかも参考にしていたのを言いたかったんですけど、言えない秘密としてあったので、この場で。共演もできて、すごく光栄でございます」と打ち明けると、板垣は「でも覚えてます。その時ぐらいに事務所でお会いしてご挨拶したのはすごい覚えてた。もっと早く言ってよー」と笑顔を見せていた。
◆森愁斗、お化け屋敷で「冷や汗が止まらなかった」
また、森は「先ほど、ちょっと撮影していたコンテンツがあって」と切り出し、「今、映画とコラボしているお化け屋敷にみんなで遊びに行ったんですけど」と後日公開されるコンテンツの話題を口に。出演者が言葉を選びながら話す中、吉川は「私、行ってないんです。マネキンNGなんで。マネキンが苦手なもので、私の代わりに森さんが（お化け屋敷に）行くことに」と説明した。
板垣は、お化け屋敷での森の様子について「出てきたらライブ後みたいにビッショビショで」と報告。森は「正直、本当になめてかかってしまったんですけど、想像以上に怖すぎて冷や汗が止まらなかったです」と振り返っていた。（modelpress編集部）
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