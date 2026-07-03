中島健人、七夕にしたいことは？ “らしさ全開”回答で会場沸かす【ラブ≠コメディ】
【モデルプレス＝2026/07/03】俳優の中島健人、長濱ねるが3日、都内で開催された映画『ラブ≠コメディ』公開初日記念舞台挨拶に出席。七夕にしたいことを明かす場面があった。
【写真】中島健人がエスコートした27歳元坂道
本作は、“360 度全方位イケメン”と称される人気俳優兼アイドル・神崎麗司（中島）と、麗司の相手役となる女優・南風美里（長濱）が織りなすドラマを描く。この日は共演した板谷由夏、塩野瑛久、本多力、紙谷楓監督も出席していた。
この日は七夕が近いということで、叶えたいプライベートな願い事を発表する一幕が。中島は「今年は夏らしい思い出をプライベートでも作れますように」とコメント。そして「LAのノースショアってところで、波に乗ったことがあるの。ノースショアってところの波に乗ったら、意外と乗れちゃって。マジで、次は君らの波に乗りたいな」と語って会場を沸かせた。また「バーベキューもちょっとやりたいです。やったことないので」と明かしていた。
長濱は「四国水族館に行ってみたい」と笑顔。「1人旅が好きで。旅に行くことをよくやっているんですけど、まだ日本全国を制覇できていないので。四国の四国水族館。めちゃめちゃかっこいい水族館だったので、行ってみたいなって」「今年の夏は叶えてみたいなと思っております」と話していた。その後、本多が「ケンティー（中島）の連絡先を入手できますように」「LINEがちょっと厳しかったら、住所だけでも」と願望を明かすと、中島は「暑中見舞いをもらえる感じ？」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
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◆中島健人、七夕にしたいことは？
本作は、“360 度全方位イケメン”と称される人気俳優兼アイドル・神崎麗司（中島）と、麗司の相手役となる女優・南風美里（長濱）が織りなすドラマを描く。この日は共演した板谷由夏、塩野瑛久、本多力、紙谷楓監督も出席していた。
長濱は「四国水族館に行ってみたい」と笑顔。「1人旅が好きで。旅に行くことをよくやっているんですけど、まだ日本全国を制覇できていないので。四国の四国水族館。めちゃめちゃかっこいい水族館だったので、行ってみたいなって」「今年の夏は叶えてみたいなと思っております」と話していた。その後、本多が「ケンティー（中島）の連絡先を入手できますように」「LINEがちょっと厳しかったら、住所だけでも」と願望を明かすと、中島は「暑中見舞いをもらえる感じ？」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
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