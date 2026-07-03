俳優の野村周平が、自身のSNSに届くDMの実態を明かし「俺だって暴露し放題」とぶっちゃけた。

【映像】野村に来たナンパDMへの対応

7月3日、テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』が放送された。この日はMCを務める山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のほか、ゲストとして俳優の野村周平、お笑いコンビ・相席スタートの山添寛、なえなのが登場。SNSでの出会いが当たり前となっている今、若者はどんなSNSの使い方をしてるのか“最新SNS事情”を検証した。

番組では、再現VTRや街頭インタビューで、DMナンパなどSNSで下心のあるメッセージを送られてきた女性たちの声を紹介。鈴木やなえなのも、自らの経験談などを交え様々な意見を述べていた。

すると番組終盤、野村は突如「さっきからなんか、すべて女性目線じゃないですか」と物言い。そして真剣な表情で「男にだってDM来ますからね！」と女性陣に訴えた。

これには、一同大爆笑。山里や山添もよくぞ言ってくれたとばかりに「へいへい！」と手を叩いてはしゃぎ、鈴木も急な流れに困惑しながらも「えええ！ちょっと待って！」と大笑いした。

さらに「なんか男が悪いみたいに言ってますけど、SNSを使ってナンパしてるの男だけじゃねえから！！ いっぱい来ますからね！！！」とまくしたてると、男性陣はさらに拍手喝采。「そんなの俺だって暴露し放題なんですから！」と力説すると山添も「こっちも持ってるぞ！」と加勢した。

野村は前のめりになり、勢いそのままに「しようと思ったら！」と続けるも「…ただ俺らは、単純に嬉しくて『ありがとう』と思ってるから」と本音を交えてトーンダウンすると、山添はのけぞりながらさらに大爆笑。

再び真面目な表情で「暴露するっていう気持ちもないから、ありがとねってなんか返したりもしますけど『男だけじゃねえから！』って言うのを、ほんと、今日ここで言いたい！」と締めくくると、山里は「ありがたい！これは世の中のいろんな男性が救われたかもしれないね」と褒め称えた。

（あざとくて何が悪いの？）