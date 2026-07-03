7月7日からおよそ3年間の期間限定で「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」にリニューアルされる石川県輪島市の「のと里山空港」。開港に合わせて、道路標識も続々と「ポケモン仕様」に一新されています。

世界初となるポケモンの名を冠した、「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」。能登ではポケモンがデザインされた観光スポットが続々とお目見えするなど、7日の空港のリニューアルに向けた機運が高まっています。

石川県は県内60か所の道路標識を新たな空港の名称に変更する作業を進めていて、これまでに、のと里山海道の徳田大津ICから穴水ICの間の6か所ですでに完了しました。このほか、空港周辺の9か所は開港前日の6日までに、残る45か所については、7月中にも作業を終えたいとしています。

「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」は7日に開港し、当日、飛行機を利用しない来場者は午前10時から入場できるということです。石川県は、混雑が予想されるとして、ターミナルビルやオリジナルグッズ売り場について、入場制限を行う可能性があるとしています。