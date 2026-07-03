《まじかよ… オアシスはここにあったのか…》

【画像】開催店舗の一覧も！7月5日に行われる“カルピス飲み放題”イベント

6月29日、大手ホームセンター『カインズ』が《年に一度の大盤振る舞い》として、カルピス飲み放題の実施を発表。冒頭のように歓喜の声が上がっている。

カインズでカルピスが飲み放題に！？

「飲み放題イベントは7月5日の10時から18時の1日限定で、カルピスがなくなり次第終了とのことです。実施は一部店舗としていますが、その数は100店舗以上で、昨年に続き2年連続となります。カルピスの誕生が7月7日の七夕であることから、このイベント日が決定したそうです」（家具メーカー関係者、以下同）

本施策に対し、ネット上では、

《夢みたいなイベント》

《えっ、飲み放題！？気になるわー》

などの声が上がる一方で、

《カルピス飲み放題って、どうやって？？（中略）どんなスタイルなのか気になります》

《どんな感じで提供されるのか気になる。（中略）従業員大変そう》

と、提供方法や現場の負担を不安視する声も散見された。

一体、各店舗でどのくらいのカルピスを用意するのだろうか。広報部に問い合わせてみると、

「具体数はお伝えできないのですが、より多くの方に楽しんでいただけるように準備をしております。昨年は32店舗の実施で、試飲用のミニカップで合計35,000杯を試飲いただきました」

との回答があった。最後に広報担当者から、本イベントについて5つの注意点を挙がった。

・開催時間中であれば何杯でもご試飲いただけますが、用意した分が無くなり次第終了です。

・お1人様あたりの杯数制限はございませんが、混雑時にはお譲り合いをお願いする場合がございます。

・アレルギー確認のため、お子様においては保護者様の同伴をお願いしております。

・既にお水で割った状態でのご提供のため、個人で割材等の持ち込みはご遠慮ください。

・試飲に使用するカップはこちらで準備したものに限らせていただきます。お持ち込みいただいた容器の使用はご遠慮いただいております。

今年は昨年の3倍以上の規模にあたるため、単純計算でも10万杯は配られることになるだろう。ルールや注意点を守りながら、全員がピースに終わるイベントになることを願いたい。