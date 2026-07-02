愛知県豊田市の太陽光発電所から、電線約1400万円相当を盗んだとして、ベトナム国籍の男3人が逮捕されました。

【写真を見る】｢一緒に電線を盗んだ｣ 太陽光発電所から電線約1400万円相当を盗んだ疑い ベトナム国籍の男3人を逮捕 現場周辺で同様の被害が相次ぐ 愛知･豊田市

逮捕されたのは、西尾市の自称・作業員でいずれもベトナム国籍のグエン・キム・バン容疑者（33）ら男3人です。警察によりますと、3人はことし2月 豊田市内にある太陽光発電所から電線約6.7キロメートル 1434万円相当を盗んだ窃盗の疑いが持たれています。

電線が切られている… 管理会社の担当者が気づき被害発覚

管理会社の担当者が、複数の電線が切られていることに気づき、被害が発覚しました。

警察の調べに対し、3人は「一緒に電線を盗んだ」などといずれも容疑をおおむね認めているということです。

愛知県内では去年1年間で同様の被害が約100件発生していて、被害額は3億円以上に上るということです。



現場周辺でも同様の被害が相次いでいるということで、警察が関連を調べています。