サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督率いる日本は6月29日（日本時間30日）、米ヒューストンで行われた決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2で敗れた。29歳のMF鎌田大地が試合後に投稿した1枚の写真に「最後に持ってくるの本当に愛だわ」などと感動の声が上がっている。

鎌田は日本時間6月30日、自身のインスタグラムを更新。「多くのファンの方達の期待に結果で応えられずに申し訳ない気持ちでいっぱいです。今大会も力不足を本当に痛感してます。今回自分達が日本のファンの方達からうけたサポートは信じられないほど素晴らしいものでした。これからも日本サッカーへの熱いサポートをよろしくお願いします。精進します」と綴り、4枚の写真を投稿した。

ピッチに整列するサムライブルーのメンバー、自身のプレー姿、佐野海舟と肩を組む自身と冨安健洋の写真に続き、最後にアップされたのが田中碧と並んで歩くシーンだった。田中はブラジル戦の後半アディショナルタイムに一度はボールを奪ったが、その後奪い返された。これをつながれて決勝点に。終了のホイッスルが響くと、泣き崩れて立ち上がれなかった。

田中に寄り添っているようにも見える投稿に、X上では「あえてかたまたまかは分からないけど、碧が写ってる写真を最後に載せてくれてるのは鎌田なりの愛かな」「碧は俺と一緒にいるから大丈夫やで っていうメッセージに見えます」「碧が写ってるのいいよね 最後に持ってくるの本当に愛だわ こういう細かいセンス好き」「鎌田は情に熱い（たぶん）からそうかも」と推測する声が上がった。



（THE ANSWER編集部）