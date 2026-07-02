「ショック… 免許証返納します」高齢女性ドライバーの車が整骨院に突っ込む 83歳女性「無事故、無違反続けていたのに」 栃木・日光市
1日朝、栃木・日光市の整骨院に、高齢女性が運転する車が突っ込む事故が発生した。運転していた83歳の女性は「これまで無事故、無違反を続けていた」といい、「免許証返納します」と話した。
壁砕かれ窓枠くの字に変形
ボンネットがつぶれ、タイヤはパンク。
1日午前9時前、栃木・日光市の整骨院に突っ込んだ車だ。
店主は「最初地震かなと思ったが、車が来たので『おお！』」と思って」と振り返る。
壁は砕かれ、窓枠はくの字に変形している。
女性「たぶんブレーキとアクセルを…」
事故の直後、車を運転していた83歳の女性は、次のように話した。
運転していた女性（83）：
（Q.どんな状況で事故に）（駐車場に）止めようと思ったが、たぶんブレーキとアクセルを間違えたのではないかと思う。（Q.こういう事故は初めて？）初めてです、もちろん。
整骨院に治療を受けに来たという女性は「これまで無事故、無違反を続けていたのに…」と肩を落とす。
運転していた女性（83）：
ショックです… これで免許証返納します。
開店前に起きた事故。
警察によると、けが人はいないという。
（「イット！」7月1日放送より）