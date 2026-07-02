「ショック… 免許証返納します」高齢女性ドライバーの車が整骨院に突っ込む　83歳女性「無事故、無違反続けていたのに」　栃木・日光市

1日朝、栃木・日光市の整骨院に、高齢女性が運転する車が突っ込む事故が発生した。運転していた83歳の女性は「これまで無事故、無違反を続けていた」といい、「免許証返納します」と話した。

壁砕かれ窓枠くの字に変形

ボンネットがつぶれ、タイヤはパンク。

1日午前9時前、栃木・日光市の整骨院に突っ込んだ車だ。

店主は「最初地震かなと思ったが、車が来たので『おお！』」と思って」と振り返る。

壁は砕かれ、窓枠はくの字に変形している。

女性「たぶんブレーキとアクセルを…」

事故の直後、車を運転していた83歳の女性は、次のように話した。

運転していた女性（83）：

（Q.どんな状況で事故に）（駐車場に）止めようと思ったが、たぶんブレーキとアクセルを間違えたのではないかと思う。（Q.こういう事故は初めて？）初めてです、もちろん。

整骨院に治療を受けに来たという女性は「これまで無事故、無違反を続けていたのに…」と肩を落とす。

運転していた女性（83）：

ショックです… これで免許証返納します。

開店前に起きた事故。

警察によると、けが人はいないという。

（「イット！」7月1日放送より）