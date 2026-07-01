重盛さと美、91万円高級指輪を自腹購入 若々しい近影にも「年取らない？」と驚きの声
タレントの重盛さと美が1日までにInstagramを更新し、カルティエの高級指輪を自腹購入したことを報告。かわいらしい近影にも注目が集まっている。
【写真】本当にアラフォー！？ 若々しい重盛さと美 91万円の指輪を奮発！
重盛は「また自分で指輪買っちゃった」「クラッシュのオニキス 可愛すぎる‼︎‼︎‼︎」とテンション高めに報告しつつ、高級ジュエリーブランド「カルティエ」のシリーズ「クラッシュ ドゥ カルティエ」のオニキスをあしらった定価約91万円の逸品を装着した姿を公開した。
コメント欄には「オニキス可愛い」「高いリング自分で買えちゃうのかっこよすぎ」といった重盛の最新アイテムへの称賛の声のほか、現在37歳ながらも今だに若々しい重盛の姿にも「また若返ってる」「おねぇは年取らない？」といった声が寄せられている。
■重盛さと美（しげもり さとみ）
1988年9月4日生まれ、福岡県出身。グラビアアイドルとして多数の作品をリリースし、2010年10月にバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』の新メンバーに加入。その後、2016年に3人組ガールズユニット・LLSを結成し、2018年6月にソロ名義でシングル「ツキアカリ」をリリース。現在はバラエティ番組をはじめ、音楽活動など多方面で活躍している。
引用：「重盛さと美」Instagram（＠satomi_shigemori）
【写真】本当にアラフォー！？ 若々しい重盛さと美 91万円の指輪を奮発！
重盛は「また自分で指輪買っちゃった」「クラッシュのオニキス 可愛すぎる‼︎‼︎‼︎」とテンション高めに報告しつつ、高級ジュエリーブランド「カルティエ」のシリーズ「クラッシュ ドゥ カルティエ」のオニキスをあしらった定価約91万円の逸品を装着した姿を公開した。
■重盛さと美（しげもり さとみ）
1988年9月4日生まれ、福岡県出身。グラビアアイドルとして多数の作品をリリースし、2010年10月にバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』の新メンバーに加入。その後、2016年に3人組ガールズユニット・LLSを結成し、2018年6月にソロ名義でシングル「ツキアカリ」をリリース。現在はバラエティ番組をはじめ、音楽活動など多方面で活躍している。
引用：「重盛さと美」Instagram（＠satomi_shigemori）