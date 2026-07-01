「つくづくクジ運最悪だった」「ほんとの死の組」日本、オランダに続いてスウェーデンも敗退決定…“F組全滅”にネット騒然！「最速で全チーム敗退」「まじで無理ゲーだったんじゃね」【W杯】
現地６月30日に開催された北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、日本と同じF組を戦い、３位で通過したスウェーデン代表が優勝候補のフランス代表と対戦した。
序盤からゲームの主導権を握られたスウェーデンは45分にキリアン・エムバペにゴールを許して先制点を献上。その８分後にはブラッドレー・バルコラに追加点を奪われる。74分にもエムバペにネットを揺らされて、０−３の敗戦を喫した。
この結果、前日にブラジルに１−２の逆転負けを喫したF組２位の日本、PK戦の末にモロッコに敗れたF組１位のオランダに続いて、スウェーデンもラウンド32での敗退が決定した。
これでF組は全滅。SNS上では以下のような声があがっている。
「まじで無理ゲーだったんじゃね」
「最後の砦だったスウェーデンも…」
「F組全滅」
「つくづくクジ運最悪だったんだな」
「ほんとの死の組だったのか」
「F組ガチ不憫だろ」
「最速で全チーム敗退」
「地獄だわな…」
開幕前から“死の組”との見方もされていたF組勢にとって、厳しい結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
序盤からゲームの主導権を握られたスウェーデンは45分にキリアン・エムバペにゴールを許して先制点を献上。その８分後にはブラッドレー・バルコラに追加点を奪われる。74分にもエムバペにネットを揺らされて、０−３の敗戦を喫した。
これでF組は全滅。SNS上では以下のような声があがっている。
「まじで無理ゲーだったんじゃね」
「最後の砦だったスウェーデンも…」
「F組全滅」
「つくづくクジ運最悪だったんだな」
「ほんとの死の組だったのか」
「F組ガチ不憫だろ」
「最速で全チーム敗退」
「地獄だわな…」
開幕前から“死の組”との見方もされていたF組勢にとって、厳しい結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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