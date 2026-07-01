人気声優の関智一（53）が、30日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。人気アニメ「のだめカンタービレ」の千秋真一役を務めたことについて、女性声優からガッカリされたことを明かした。

まず、宮村優子が「とても好きな少女漫画がアニメになったとき、めちゃめちゃ楽しみにしていて、誰がやってくれるんだろうって。そうしたら、関君でガッカリ」と明かした。

それを聞いた関は「申し訳ありません」と言い、「そういえば、昔、『のだめカンタービレ』って、主人公の千秋真一って僕がやっていたんですけど、日郄のり子さんもそれが大好きだったみたいで、“のだめアニメ化するんだって！”って騒いでいたんですよ、スタジオで。で、“のだめは誰なの？”“川澄綾子ちゃん”“ぴったり〜！”って。“千秋先輩は誰なの？”」と言った時に、関は後ろにいたため「“すみません、僕です”って言ったら“いやあ〜〜〜！え〜〜！”」と叫ばれたと振り返った。

だが、その後「本編を見たらぴったりだったわよって慰めてくれました。優しい」と語ったが、宮村が好きだった漫画も同作だったようで、苦笑しながら黙って首を振っていた。