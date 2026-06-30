アニメ『マリッジトキシン』第2期の放送決定！ 2027年1月よりスタート
テレビアニメ『マリッジトキシン』第2期の放送が決定。カンテレ・フジテレビ系全国ネット毎週火曜23時から“火アニバル！！”枠にて2027年1月より放送を開始する。
【動画】テレビアニメ『マリッジトキシン』第2期決定PV
本作は集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて連載中の、原作・静脈、漫画・依田瑞稀が贈る、殺し屋×結婚詐欺師の婚活バトルアクション。本日テレビアニメが最終回を迎え、第2期の放送が決定した。
様々な婚活相手との出会い、そして「使い手」たちとの死闘――下呂の婚活は、まだ終わらない。新たに出会う婚活相手たち、そして不穏な影を落とす謎の人物・テルアキ。下呂たちを待ち受ける、新たな戦いとは――？ そして、最高の結婚をすることができるのか――？
第2期放送決定を記念して、原作の静脈と漫画の依田からお祝いコメントが到着。静脈は「最初聞いた時マジですか!? とビックリしました...ありがた過ぎます...。いくら感謝しても足りませんが、応援いただいた皆様のおかげです！ ド感謝（ド感謝...）です！！」と感謝。依田は「第2期も、大好きなキャラがどんどん登場するので、楽しみにしていただけたらとても嬉しいです！」とコメントを寄せた。
テレビアニメ『マリッジトキシン』第2期はカンテレ・フジテレビ系にて2027年1月より放送。
※静脈氏、依田瑞稀氏のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作・静脈
マリッジトキシン、アニメ第2期やります！ 最初聞いた時マジですか!? とビックリしました...ありがた過ぎます...。いくら感謝しても足りませんが、応援いただいた皆様のおかげです！ ド感謝（ド感謝...）です！！
原作を 1000%素晴らしくしてくださるアニメスタッフの皆さんや、最高の演技力でキャラに血を通わせる声優の皆さんによって、下呂や城崎たちにまた会えるのが楽しみです！！
さらにアニメ第2期では、魅力的かつ破天荒なキャラたちが加わり、縦横無尽に暴れ回るので...是非ご期待ください！！！！
■漫画・依田瑞稀
第2期制作決定、ありがとうございます！ いつも応援してくださっている方々のおかげです。第1期のオープニングとエンディングも大好きでずっと聴いていますが、第2期の分も制作していただけるのか...！ と今からとてもワクワクしています。第2期も、大好きなキャラがどんどん登場するので、楽しみにしていただけたらとても嬉しいです！
【動画】テレビアニメ『マリッジトキシン』第2期決定PV
本作は集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて連載中の、原作・静脈、漫画・依田瑞稀が贈る、殺し屋×結婚詐欺師の婚活バトルアクション。本日テレビアニメが最終回を迎え、第2期の放送が決定した。
様々な婚活相手との出会い、そして「使い手」たちとの死闘――下呂の婚活は、まだ終わらない。新たに出会う婚活相手たち、そして不穏な影を落とす謎の人物・テルアキ。下呂たちを待ち受ける、新たな戦いとは――？ そして、最高の結婚をすることができるのか――？
テレビアニメ『マリッジトキシン』第2期はカンテレ・フジテレビ系にて2027年1月より放送。
※静脈氏、依田瑞稀氏のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作・静脈
マリッジトキシン、アニメ第2期やります！ 最初聞いた時マジですか!? とビックリしました...ありがた過ぎます...。いくら感謝しても足りませんが、応援いただいた皆様のおかげです！ ド感謝（ド感謝...）です！！
原作を 1000%素晴らしくしてくださるアニメスタッフの皆さんや、最高の演技力でキャラに血を通わせる声優の皆さんによって、下呂や城崎たちにまた会えるのが楽しみです！！
さらにアニメ第2期では、魅力的かつ破天荒なキャラたちが加わり、縦横無尽に暴れ回るので...是非ご期待ください！！！！
■漫画・依田瑞稀
第2期制作決定、ありがとうございます！ いつも応援してくださっている方々のおかげです。第1期のオープニングとエンディングも大好きでずっと聴いていますが、第2期の分も制作していただけるのか...！ と今からとてもワクワクしています。第2期も、大好きなキャラがどんどん登場するので、楽しみにしていただけたらとても嬉しいです！