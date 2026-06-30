『マリッジトキシン』第2期放送決定

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　テレビアニメ『マリッジトキシン』第2期の放送が決定。カンテレ・フジテレビ系全国ネット毎週火曜23時から“火アニバル！！”枠にて2027年1月より放送を開始する。

【動画】テレビアニメ『マリッジトキシン』第2期決定PV

　本作は集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて連載中の、原作・静脈、漫画・依田瑞稀が贈る、殺し屋×結婚詐欺師の婚活バトルアクション。本日テレビアニメが最終回を迎え、第2期の放送が決定した。

　様々な婚活相手との出会い、そして「使い手」たちとの死闘――下呂の婚活は、まだ終わらない。新たに出会う婚活相手たち、そして不穏な影を落とす謎の人物・テルアキ。下呂たちを待ち受ける、新たな戦いとは――？　そして、最高の結婚をすることができるのか――？

　第2期放送決定を記念して、原作の静脈と漫画の依田からお祝いコメントが到着。静脈は「最初聞いた時マジですか!?　とビックリしました...ありがた過ぎます...。いくら感謝しても足りませんが、応援いただいた皆様のおかげです！　ド感謝（ド感謝...）です！！」と感謝。依田は「第2期も、大好きなキャラがどんどん登場するので、楽しみにしていただけたらとても嬉しいです！」とコメントを寄せた。

　テレビアニメ『マリッジトキシン』第2期はカンテレ・フジテレビ系にて2027年1月より放送。

　※静脈氏、依田瑞稀氏のコメント全文は以下の通り。

＜コメント全文＞

■原作・静脈

　マリッジトキシン、アニメ第2期やります！　最初聞いた時マジですか!?　とビックリしました...ありがた過ぎます...。いくら感謝しても足りませんが、応援いただいた皆様のおかげです！　ド感謝（ド感謝...）です！！

　原作を 1000%素晴らしくしてくださるアニメスタッフの皆さんや、最高の演技力でキャラに血を通わせる声優の皆さんによって、下呂や城崎たちにまた会えるのが楽しみです！！

　さらにアニメ第2期では、魅力的かつ破天荒なキャラたちが加わり、縦横無尽に暴れ回るので...是非ご期待ください！！！！

■漫画・依田瑞稀

　第2期制作決定、ありがとうございます！　いつも応援してくださっている方々のおかげです。第1期のオープニングとエンディングも大好きでずっと聴いていますが、第2期の分も制作していただけるのか...！　と今からとてもワクワクしています。第2期も、大好きなキャラがどんどん登場するので、楽しみにしていただけたらとても嬉しいです！