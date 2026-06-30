松井ケムリ、佐野勇斗＆井上和と“トリオ”結成熱望 アイドル活動も視野に？
お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが6月30日、東京ミッドタウン日比谷1階アトリウムで行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア舞台あいさつに登壇。佐野勇斗（M!LK）と井上和（乃木坂46）とのトリオ活動を熱望した。
【写真】対照的な衣装で登場した佐野勇斗＆松井ケムリ
アトラス役を演じる松井は「『役が決まった』と言われたとき、本当に悪いことをせず、ここまで生きてきて良かったなと思います」としみじみ。「子どもが1歳なので、子どもがまた『トイ・ストーリー』と成長できると思ったら感慨深いです」とかみしめていた。
スマーティー・パンツの声を担当する佐野、スヌッピーの声を担当する井上とは、テック系のおもちゃとして活躍する。松井は「これからもテックトリオとして活動してきたいです」と前のめりな姿勢を見せた。
すると、広瀬アリスは「アイドル活動ってどうでしょうか？」と提案。松井が「羞恥心みたいな感じで？」とノリノリな様子を見せると、井上は「前向きに検討していきたいなと思います」と答え、笑いを誘った。
イベントには、唐沢寿明（ウッディ役）、所ジョージ（バズ役）、日下由美（ジェシー役）、広瀬（リリーパッド役）、佐野（スマーティー・パンツ役）、井上（スヌッピー役）、松井（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）も登壇した。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【写真】対照的な衣装で登場した佐野勇斗＆松井ケムリ
アトラス役を演じる松井は「『役が決まった』と言われたとき、本当に悪いことをせず、ここまで生きてきて良かったなと思います」としみじみ。「子どもが1歳なので、子どもがまた『トイ・ストーリー』と成長できると思ったら感慨深いです」とかみしめていた。
すると、広瀬アリスは「アイドル活動ってどうでしょうか？」と提案。松井が「羞恥心みたいな感じで？」とノリノリな様子を見せると、井上は「前向きに検討していきたいなと思います」と答え、笑いを誘った。
イベントには、唐沢寿明（ウッディ役）、所ジョージ（バズ役）、日下由美（ジェシー役）、広瀬（リリーパッド役）、佐野（スマーティー・パンツ役）、井上（スヌッピー役）、松井（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）も登壇した。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。