グリズリーズの元オールスターガード、ジャ・モラントが2選手との交換でブレイザーズへ

6月30日（現地時間29日）。メンフィス・グリズリーズとポートランド・トレイルブレイザーズの2チーム間で、トレードが成立した。ジャ・モラントがブレイザーズへ、ジェレミー・グラントとクリス・マレーがグリズリーズへ移籍となった。



Ja dropping.

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- Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 30, 2026

この動きによって、グリズリーズはデズモンド・ベイン（現オーランド・マジック）、ジャレン・ジャクソンJr.（現ユタ・ジャズ）にモラントと、チームで主軸を担ってきた3選手が退団することに。

26歳のモラントは、オールスターに2度、オールNBAチームに1度選ばれた実績を持つ188センチ78キロのポイントガード。超人的な身体能力から繰り出される華やかなプレーで魅了し、ハイライトシーンを幾度も彩ってきた。

その一方、コート外の問題やケガもあり、直近3シーズンは計79試合の出場のみ。新天地ブレイザーズにはオールスターフォワードのデニ・アブディヤがいるほか、バックコートにはドリュー・ホリデー、スクート・ヘンダーソン、シェイドン・シャープらがおり、2026－27シーズンはデイミアン・リラードがアキレス腱断裂から復帰するため、どんな起用をされるかは気になるところ。

モラントの現行契約は残り2シーズン。グリズリーズへ加入する2人のフォワード、グラントは2027－28シーズンの契約がプレーヤーオプション、マレーは2026－27シーズン終了後に制限付きFA（フリーエージェント）となる。