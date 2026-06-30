【サッカーW杯】日本先制するも強豪ブラジルに「あと一歩」 決勝トーナメント1回戦16強ならず 県内からも熱い応援《新潟》
サッカーワールドカップ日本代表は、日本時間30日未明に決勝トーナメント第1戦に臨み、強豪ブラジルを相手に先制するなどあと一歩まで迫りました。
グループリーグを2位で突破した日本。アウェーの白いユニフォームを身にまとい過去5回の優勝を誇るブラジルに挑みます。
午前2時にもかかわらず新潟市内の飲食店「ミラン」には多くのサポーターの姿が……
「有給いただきました！」
「頑張れニッポン！」
前半、先制したのは日本でした。
相手のパスをカットした佐野海舟選手がドリブルで攻め込みシュート！日本が先制します。
＜観戦した客＞
「うおおお！やったー！」
「もう日本勝つしかないでしょ絶対！バモス！日本」
後半はブラジルに攻め込まれますが守護神・鈴木彩艶（ざいおん）選手が好セーブを見せます。
しかし……同点に追いつかれます。
さらに後半アディショナルタイム……ブラジルに勝ち越しゴールを奪われ、1対2で敗れました。
＜観戦した客＞
「やっぱり強いですブラジルは」
＜観戦した客＞
「勝とうって気持ちでいたので悔しいですね」
数々の名シーンが生まれた今回のワールドカップ。日本の戦いはベスト32で幕を降ろしました。