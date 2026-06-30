サポーターが観戦した新潟市内の飲食店「ミラン」

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サッカーワールドカップ日本代表は、日本時間30日未明に決勝トーナメント第1戦に臨み、強豪ブラジルを相手に先制するなどあと一歩まで迫りました。

グループリーグを2位で突破した日本。アウェーの白いユニフォームを身にまとい過去5回の優勝を誇るブラジルに挑みます。

午前2時にもかかわらず新潟市内の飲食店「ミラン」には多くのサポーターの姿が……

＜サポーター＞
「有給いただきました！」

「頑張れニッポン！」

前半、先制したのは日本でした。

相手のパスをカットした佐野海舟選手がドリブルで攻め込みシュート！日本が先制します。

＜観戦した客＞
「うおおお！やったー！」
「もう日本勝つしかないでしょ絶対！バモス！日本」

後半はブラジルに攻め込まれますが守護神・鈴木彩艶（ざいおん）選手が好セーブを見せます。

しかし……同点に追いつかれます。

さらに後半アディショナルタイム……ブラジルに勝ち越しゴールを奪われ、1対2で敗れました。

＜観戦した客＞
「やっぱり強いですブラジルは」

＜観戦した客＞
「勝とうって気持ちでいたので悔しいですね」

数々の名シーンが生まれた今回のワールドカップ。日本の戦いはベスト32で幕を降ろしました。