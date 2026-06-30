サッカーワールドカップ日本代表は、日本時間30日未明に決勝トーナメント第1戦に臨み、強豪ブラジルを相手に先制するなどあと一歩まで迫りました。



グループリーグを2位で突破した日本。アウェーの白いユニフォームを身にまとい過去5回の優勝を誇るブラジルに挑みます。



午前2時にもかかわらず新潟市内の飲食店「ミラン」には多くのサポーターの姿が……





＜サポーター＞「有給いただきました！」「頑張れニッポン！」前半、先制したのは日本でした。相手のパスをカットした佐野海舟選手がドリブルで攻め込みシュート！日本が先制します。＜観戦した客＞「うおおお！やったー！」「もう日本勝つしかないでしょ絶対！バモス！日本」後半はブラジルに攻め込まれますが守護神・鈴木彩艶（ざいおん）選手が好セーブを見せます。しかし……同点に追いつかれます。さらに後半アディショナルタイム……ブラジルに勝ち越しゴールを奪われ、1対2で敗れました。＜観戦した客＞「やっぱり強いですブラジルは」＜観戦した客＞「勝とうって気持ちでいたので悔しいですね」数々の名シーンが生まれた今回のワールドカップ。日本の戦いはベスト32で幕を降ろしました。