まずは優里、羊文学、HANAの3組が発表！『THE FIRST TAKE』にて都市型音楽フェス『CENTRAL26』のパフォーマンス映像が順次公開決定

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都市型音楽フェス『CENTRAL26』出演アーティストのパフォーマンス映像が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて、6月30日より順次公開されることが決定。このたび、最初の3組として、優里、羊文学、HANAのパフォーマンスが公開されることが発表された。

メイン写真：優里

■各アーティストごとに、厳選された1曲のみを公開

2026年4月に横浜の街全体で開催された都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』 。

『THE FIRST TAKE』では、同フェスの模様を世界同時独占生配信し、その後、各ステージのパフォーマンスを期間限定でアーカイブ配信。多種多様な豪華アーティストのパフォーマンスに、全国各地のみならず、海外からも多くのリアクションとコメントが寄せられた。

これまでの期間限定アーカイブ配信では、多くのアーティストが複数楽曲のパフォーマンスを公開し、3日間のフェスを再び体感できるような内容となっていたが、今回は厳選された1曲のみを公開される。

そして、今回発表されたのは、優里、羊文学、HANAの3組。

4月5日にCENTRAL STAGE（Kアリーナ横浜）に出演した優里とHANAは、それぞれ、優里「カーテンコール」HANA「Blue Jeans」のパフォーマンス映像が公開。

そして、同じく4月5日のEchoes Baa 2026（横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場）に出演した羊文学は「more than words」のパフォーマンスが公開される。

今後公開されるアーティストの詳細は、決定次第『THE FIRST TAKE』のSNSにて発表予定。こちらも要チェックだ。

■公開スケジュール

『優里-カーテンコール / Live at CENTRAL26』※6月30日22時よりプレミア公開

『羊文学-more than words / Live at CENTRAL26』7月2日22時公開

『HANA-Blue Jeans / Live at CENTRAL26』7月7日22時公開

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』OFFICIAL SITE

https://central-fest.com/