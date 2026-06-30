◇サッカーFIFAワールドカップ ノックアウトステージ1回戦 ブラジル2-1日本(現地29日、アメリカ・ヒューストン)

ブラジルに無念の敗退を喫した日本。日本人唯一の5大会連続出場を果たした長友佑都選手がインタビューに応じました。

開口一番に「青春でもあるようなW杯が終わって感情を表す言葉が出てこない」と喪失感をあらわにした長友選手。「本気のブラジルはやっぱり強かった。ただこれまで4年間の自分たちの歩みは間違ってなかったんだなと思わせてくれた試合でもありました。積み重ねてきたものは日本サッカーは間違いなく強くなってきているし、この道は間違ってないんだなと僕自身思っています」とこれまでの日々を思い起こします。

成長したところを「本気のブラジル相手にしっかりと戦えているところかなと。一人一人の個々の能力は高くて強かったですけど、それに負けないくらい守備を堅くできましたし、先制点をとっていい流れだった時間もありましたからそこは自分たちがやってきたサッカーに胸を張っていいんじゃないかな」と振り返りつつも「ただ結果がすべてなのでそれをしっかり受け止めて今後の日本サッカーにつなげていかなくちゃいけない。みんな悔しい思いをしているのでこれをつなげていくしかないですね。また日本サッカーは必ず強くなる」と沈痛な面持ちを浮かべました。

決勝トーナメント初勝利を逃した日本。「4年間の歩みも遠くて長いですけど、決勝トーナメントで勝つということも非常に困難で遠いなと。ただ間違いなく日本サッカーは強くなっている。いつかその扉が絶対開くときが来ると信じているし、絶対そういう日が来ると思っています。だからみんなは胸張って戦い続けてほしいと思います」と日本サッカーの未来を見据えました。