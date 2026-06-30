韓国のお笑いタレント、イ・ギョンギュが、韓国代表のワールドカップ（W杯）早期敗退に落胆し、「アジアサッカーなんて全部ダメになれ」と語った。

28日、イ・ギョンギュのYouTubeチャンネル「ゴッド・ギョンギュ」には、「2030年を待ちながら、今回はここまでにします」と題した動画が公開された。

この動画には、同日午前に行われたグループリーグK組第3戦、コンゴ民主共和国対ウズベキスタンの試合を見守るイ・ギョンギュのリアクションが収められている。この試合でコンゴ民主共和国がウズベキスタンを3−1で下し、ベスト32進出を決めたことで、韓国のベスト32進出は最終的に潰えた。

芸能界を代表するサッカーファンとして知られるイ・ギョンギュは、「サッカーが好きな人たちは、今から本当にむなしくなるだろう」と語り、サッカーファンの打ちひしがれた気持ちを代弁した。

続けてイ・ギョンギュは、「次は日本がブラジルと戦う。日本がブラジルに勝ってベスト16に進んだら大変なことになる。もう残っているのは一つだけだ。ブラジル、日本に勝ってくれ」と切実に訴えた。

さらに、「みんなでダメになろうってことだ。アジアサッカーなんて全部ダメになれ。みんなダメにならなきゃいけない。韓国だけがこんなふうにダメになるわけにはいかない」と話し、「日本が活躍するのはいいことだが、こっちの状況があまりにも悪い中で、日本だけが勝ち進んでいくのを見たら、何とも言えない気持ちになる」と本音を明かした。

一方、日本代表は30日午前（日本時間）、米テキサス州ヒューストン競技場で行われた北中米ワールドカップベスト32でブラジルと対戦し、1−2で敗れた。