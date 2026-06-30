ダイソーに乗り換えて大正解！軽くて扱いやすい！しゃもじみたいなキッチングッズ

ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『しゃもじ型うろこ取り』が想像以上に便利でした。よくある凹凸付きの金属製アイテムとは違い、シンプルな黒いヘラ状のデザインが特徴。軽くて扱いやすく、ウロコに逆らって動かすことでしっかり除去できます。お手入れもしやすい商品なので、この機会に要チェックです！

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商品情報

商品名：しゃもじ型うろこ取り

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480701714

見た目はまるでしゃもじ！？ダイソーのキッチングッズ

ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『しゃもじ型うろこ取り』は、見た目がまるでしゃもじのような、黒いヘラ状のアイテム。

今までは100均でよく見かける、表面に凹凸が付いた金属製のウロコ取りを使っていた筆者ですが、こちらの方が軽くて扱いやすく、乗り換えて大正解でした。

お手入れのしやすさもお気に入りポイント。食器洗い機は使用不可ですが、表面に凹凸がないため、使用後にサッと洗いやすいのがGOOD。

さらに本体が黒色なので、付着したウロコが見えやすく、洗い残しを確認しやすい点も便利です。

『しゃもじ型うろこ取り』の気になる使用感は？

広い部分には、しゃもじ側を使います。サイズが大きいため、一度に広い範囲のウロコを処理しやすいのが魅力です。

パッケージに記載されている使用方法には、尾ひれ側から頭側に向かってうろこ取りを動かすとのことですが、今回は魚のあらを用意したため、ウロコに逆らうように使用しました。

凹凸があるタイプのような食いつきの良さはあまり感じませんが、使い方を工夫すれば十分きれいに処理できます。

エラやヒレ回りにはハンドル側を使用します。こちらも尾ひれ側から頭側に向かって動かすとのことです。

筆者的には、ウロコに逆らうようにアイテムを差し込むイメージで使うと、しっかりと狙ったウロコが落とせるのでお気に入りです。

今回はダイソーの『しゃもじ型うろこ取り』をご紹介しました。

ウロコが硬い魚の場合、耐久性についても気になるところでしたが、大きな魚のあらを処理した程度では、目立った傷は見られませんでした。

使いやすさやお手入れのしやすさを重視したい方にとって、試してみる価値のあるキッチングッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。