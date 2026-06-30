第2子出産・西野未姫、金髪ロングヘア願望も躊躇「育児でおかしくなったと思われても…」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が30日、都内で行われた『つるりんちょ。新CM＆新製品発表会』に登壇。意外な金髪ロングヘア願望を明かした。
【写真】おめめがうるうるのガンバレルーヤ・まひる
この日は、イベントにはほかに、ガンバレルーヤ（よしこ、まひる）、“みりちゃむ”こと大木美里亜とともに登壇。5月8日に誕生した第2子の出産後初の公の場となった西野は「（子どもが）2人になってから本当にお風呂の時間がなくて、長女がおとなしい間、赤ちゃんが寝静まっている間に起きないか起きるかどうかヒヤヒヤしながら自分を洗う」と忙しない日常を告白した。
また、それぞれの「髪のドラマ」をフリップで発表。西野は「髪を洗う時間1分」と回答し、「なったんですよ。子育てをしていて、お風呂に時間を掛けられないので、自分の時間を使えなくなっちゃったんで」と語った。
さらには「金髪ロングやってみたいです」と告白した西野だが、「今急に金髪にしたら育児でおかしくなって…って思われるのもなって」と周囲からの反応を想像してためらってしまう本音を吐露。金髪ロングヘアを美しく維持しているみりちゃむを見て「絶対大変」と苦笑い。「ドライヤーしない日とかも多いんで。自然乾燥でもいける長さにしている」と髪型も忙しい日々を生き抜くための工夫だとにっこり。まひるのショートヘアをおすすめされると、「いつか3人4人くらい生んだらまひるさんくらいになってるかも」と笑顔を見せていた。
西野は、極楽とんぼ・山本圭壱と2022年11月に結婚を発表。24年10月に第1子・にこりちゃんが誕生し、今年5月8日に第2子となる長男・頑馬くんを出産した。
【写真】おめめがうるうるのガンバレルーヤ・まひる
この日は、イベントにはほかに、ガンバレルーヤ（よしこ、まひる）、“みりちゃむ”こと大木美里亜とともに登壇。5月8日に誕生した第2子の出産後初の公の場となった西野は「（子どもが）2人になってから本当にお風呂の時間がなくて、長女がおとなしい間、赤ちゃんが寝静まっている間に起きないか起きるかどうかヒヤヒヤしながら自分を洗う」と忙しない日常を告白した。
さらには「金髪ロングやってみたいです」と告白した西野だが、「今急に金髪にしたら育児でおかしくなって…って思われるのもなって」と周囲からの反応を想像してためらってしまう本音を吐露。金髪ロングヘアを美しく維持しているみりちゃむを見て「絶対大変」と苦笑い。「ドライヤーしない日とかも多いんで。自然乾燥でもいける長さにしている」と髪型も忙しい日々を生き抜くための工夫だとにっこり。まひるのショートヘアをおすすめされると、「いつか3人4人くらい生んだらまひるさんくらいになってるかも」と笑顔を見せていた。
西野は、極楽とんぼ・山本圭壱と2022年11月に結婚を発表。24年10月に第1子・にこりちゃんが誕生し、今年5月8日に第2子となる長男・頑馬くんを出産した。