お笑い芸人、江頭2:50（60）がNHK−BSで中継された日本−ブラジル戦の国際映像に映りこんだ。

江頭は後半開始前のスタンド映像で、日の丸の鉢巻きと、胸に日の丸が入った金色タイツを着用し、会場のBGMに合わせて右手の人さし指を立てて振りながら、リズミカルに何かを口ずさむ様子が映された。隣にでは、YouTube「エガちゃんねる」などを手がけるディレクター藤野義明氏とみられる人物もユニホーム姿で日の丸を手にしていた。

江頭の姿をとらえたカメラは、3秒ほどで右にスライドしてフレームアウトし、別の映像に切り替わった。

試合に先立って、江頭は29日夜のフジテレビ系報道番組「FNN Live Newsα」（午後11時半）の中継にも“乱入”。現地の盛り上がりを伝えた遠藤玲子アナの後方で、サポーター集団の前列に立って登場した。遠藤アナの呼びかけに対し「日本3−2で勝つぞー！」とかけ声をあげたが、その後に暴走して遠藤アナに後方から抱き着くと、関係者から引きはがされ、中継が“強制終了”した。。

江頭は1次リーグ3戦目の日本−スウェーデン戦も観戦していたことを明かしている。