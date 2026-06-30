歌手で俳優の亀梨和也（40）が30日、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）との結婚を発表した。田中は第1子を妊娠しており、ビッグカップル誕生のニュースは大きな反響を呼んだ。

中でもSNSで注目を集めたのが、“タッチ婚”という声。亀梨の名前「和也」は、あだち充氏の人気野球漫画タッチに登場する「上杉和也」に由来することを本人が過去に新聞に寄稿した記事の中で明かしている。その名の通り幼少期から野球を始め、現在も野球中継やスポーツキャスターとして活躍している。

一方、結婚相手の田中の名前は「みなみ」。奇しくも同作のヒロイン浅倉南と重なることから、ファンの間では「現実の『タッチ』みたい」「名前の由来と結婚相手までリンクするなんて運命的」「2026年に“和也と南”が実現した」といった祝福の声が相次いだ。

作中では和也と南は結ばれることなく物語が進むだけに、「現実ではハッピーエンドになった」と感慨深く受け止めるファンも。「亀梨くん、自分の名前の由来は漫画タッチの和也からついたって言ってたけどしっかり結婚相手も“みなみ”なのすごくね」「亀梨くんの名前の由来が『タッチ』の上杉和也からで、奥さんがリアル“みなみ”さんなのガチでドラマすぎる（笑）。運命の伏線回収クオリティが高すぎて震えるレベル」「『タッチ』ファンからしても、この“和也と南”のカップリングが2026年に現実のものになるの熱すぎる（笑）。偶然にしても神様の演出センスが良すぎて、1周回って都市伝説を疑うレベル」「亀梨和也さんの“和也”って、『タッチ』の上杉和也が由来で、その影響で野球も始めたって本当ですか？しかも結婚相手まで“みなみ”」「亀梨がタッチの和也から名前を取ったのと、後で南という女性と結婚したってまるでタッチそのもの」「タッチの和也から命名された亀ちゃんの嫁が“みなみ”の、もうそれはタッチじゃん」と、驚きなどさまざまな声が上がった。