高温に関する早期天候情報 気象庁が発表

気象庁は29日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。早期天候情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

北海道、東北、北陸は、7月5日頃から、「かなりの高温」となる可能性があり、高温に注意が必要です。

北海道地方は？（北海道）

７月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

北海道地方の気温は、向こう５日間程度は平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、７月５日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

東北地方は？（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）

７月６日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

東北地方の向こう２週間程度の気温は、暖かい空気に覆われやすいため平年並か高く、７月６日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

北陸地方は？（新潟、富山、石川、福井）

７月９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

北陸地方の気温は、向こう１週間程度は平年並ですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高く、７月９日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

画像で見る 全国47都道府県 16日間天気予報と予想最高気温 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、茨城、群馬、山梨、長野 新潟、富山、石川、福井 岐阜、静岡、愛知、三重 大阪、京都、兵庫、和歌山、奈良、滋賀

・