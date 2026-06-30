記事ポイント TDIが2026年6月17日にServiceNow JapanとConsulting & Implementationパートナー契約を締結「Core Business Suite」が人事・調達・財務・法務の基幹業務プロセスを一元連携し自動化2016年からのAI導入実績を持つTDIがコンサルから運用まで一貫支援 TDIが2026年6月17日にServiceNow JapanとConsulting & Implementationパートナー契約を締結「Core Business Suite」が人事・調達・財務・法務の基幹業務プロセスを一元連携し自動化2016年からのAI導入実績を持つTDIがコンサルから運用まで一貫支援

TDIは2026年6月17日、ServiceNow Japanと「Core Business Suite」の導入支援を軸としたConsulting & Implementationパートナー契約を締結しました。

AI・データ・ワークフローを単一プラットフォームに統合するこのソリューションを、TDIが長年培ったITコンサルティングの知見と組み合わせ、企業の業務変革を支援します。

TDIがServiceNow Japanと「Core Business Suite」導入支援パートナー契約を締結

契約締結日：2026年6月17日契約種別：Consulting & Implementationパートナー契約当事者：TDI、ServiceNow Japan

TDIは1968年創業の独立系システムインテグレーターで、コンサルティングからシステム開発・保守・運用まで一貫したITサービスを企業に提供してきました。

今回のパートナー契約により、ServiceNowのAI搭載ソリューション「Core Business Suite」を自社ラインナップに加え、企業のAI活用と業務プロセス統合を幅広く支援します。

パートナー契約締結の背景

AIファーストの時代において、業務プロセスへのAI機能の組み込みは企業の持続的成長に不可欠です。

一方で、分断されたシステムや部門ごとの運用のばらつきが社内の生産性向上を阻むケースが少なくありません。

今後は組織全体のワークフローをつなぎ、プロセス全体の自動化を一元的に実現する仕組みが強く求められています。

TDIは2016年より数多くのAIプロジェクトを手掛け、現場での導入実績とノウハウを積み重ねてきました。

「Core Business Suite」の機能

基盤：ServiceNow AI Platform対象業務：人事、調達、財務、法務などの基幹業務プロセス連携対象：レガシーシステム、部門別ツール、クラウドアプリケーション、AIエージェント

「Core Business Suite」はServiceNow AI Platform上に構築され、人事・調達・財務・法務などの基幹業務プロセスを一元的につなぐことで、部門間の分断解消と業務プロセスの自動化を実現します。

レガシーシステムから各部門ツール・クラウドアプリケーション・AIエージェントまでを一つにつなぎ、ビジネスのあらゆる領域で「インテリジェンス」と「実行」を結び付ける統合基盤として機能します。

年間1,000億件以上のワークフローがServiceNowプラットフォーム上で稼働しており、分断されたオペレーションを連動した自律型ワークフローへと進化させます。

TDIが目指す「AIネイティブカンパニー」

TDIが掲げる「AIネイティブカンパニー」は、システム開発から社内業務・人材育成にいたる全方位でAIを徹底活用し、そこで得た確かなノウハウを顧客のビジネスへも広く還元・展開する取り組みです。

今回の提携を通じて、コンサルティングから導入・継続的な運用まで一貫したエンドツーエンドのプロセス自動化支援を提供します。

両社からのエンドースメント

ServiceNow Japan常務執行役員の渡部洋史氏は「TDI様の1968年創業以来の独立系SIerとしての豊富な知見と『Core Business Suite』を掛け合わせることで、お客様の部門間の分断を解消し、組織全体の生産性を新たなレベルへと引き上げることができると確信しております」と述べています。

TDI常務執行役員の河原功氏は「長年培ってきたシステム開発・運用の知見および2016年より蓄積してきたAI導入の実績と『Core Business Suite』を掛け合わせることで、部門を超えた業務の統合と生産性の向上をより高い次元で実現し、AIを通じてお客様に提供できる価値が大きく広がると確信しております」と述べています。

今後の展望

TDIはServiceNowおよびAI領域のスペシャリスト育成を一層強化し、本格的な推進体制を拡充する方針です。

「Core Business Suite」の導入と定着化を通じて、業務効率化と新たなビジネス価値の創出を推進し、企業のAIを活用したビジネス変革を支えるリーディングパートナーを目指します。

TDIとServiceNow Japanの提携により、人事・調達・財務・法務にまたがる基幹業務を一つのプラットフォームで自動化できる環境が整います。

2016年から積み重ねてきたTDIのAI導入実績と「Core Business Suite」を組み合わせることで、部門の壁を越えたワークフロー統合と生産性向上を実現できます。

TDIとServiceNow Japanのパートナー契約の紹介でした。

よくある質問

Q. TDIとServiceNow Japanが締結したパートナー契約の種別は何ですか？

A. Consulting & Implementation（コンサルティング＆インプリメンテーション）パートナー契約で、2026年6月17日に締結されました。コンサルティングから導入・継続的な運用まで一貫したサービスを提供します。

Q. 「Core Business Suite」はどのような業務プロセスをカバーしていますか？

A. ServiceNow AI Platform上に構築され、人事・調達・財務・法務などの基幹業務プロセスを一元的につなぐソリューションです。

A. 部門間の分断を解消し、レガシーシステムからクラウドアプリケーション・AIエージェントまでを統合して業務プロセスの自動化を実現します。

Q. TDIはいつからAI導入の実績を積んでいますか？

A. 2016年より数多くのAIプロジェクトを手掛け、現場での導入実績とノウハウを蓄積しています。今回のServiceNow Japanとの提携でこの知見を「Core Business Suite」の導入支援に活かします。

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