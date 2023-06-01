◇サッカー FIFAワールドカップ2026 ノックアウトステージ1回戦 ブラジル2−1日本(日本時間6月30日、ヒューストン・スタジアム)

日本は後半終了間際に2点目を許し、ブラジルに逆転負けとなりました。

前半29分にMF佐野海舟選手がセンターライン付近で相手のボールを奪うと、そのままドリブルで持ち上がり、ペナルティエリア外からゴール左隅に突き刺す先制ゴール。1点リードで前半を終えます。

後半もブラジルに押し込まれる展開が続く中、GK鈴木彩艶選手が好セープ連発。DF冨安健洋選手の顔面ブロックでゴールを死守します。しかし後半11分、ペナルティエリア手前の左からの浮き球に、MFカゼミーロ選手が頭で決め、同点とされました。

さらに、そのまま1−1で迎えた後半終了間際、ペナルティエリア手前の中央から縦パスを受けたFWマルティネッリ選手が、右足のシュートを放ちゴールネットへ。逆転負けとなりました。

試合終了後、崩れ落ちた日本の選手たち。戦い抜いた選手やこの試合ベンチから見守った久保建英選手らも涙を流す様子がありました。