２９日のフジテレビ「ＦＮＮ Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓα」では、サッカー北中米ワールドカップ決勝トーナメント１回戦・日本代表−ブラジル戦を目前にしたヒューストンのスタジアム前から生中継。試合直前の熱気を伝える中、全身金ピカタイツの江頭２：５０が登場した。

「日本」の文字が書かれた日の丸ハチマキを巻いて冒頭から登場。遠藤玲子アナウンサーが、日本とブラジルの両サポーターの熱気を伝え、「ブラジルファンの方が多いような気がします。なので日本のサポーターの皆さん、ぜひ日本から声援を送ってもらいたいと思います」と話すと、江頭が「日本が３−２で勝つぞー！」と絶叫。

「ニッポン！ニッポン！」と日本のサポーターと飛びはね、勢いのまま遠藤アナに背後から抱きついて、スタッフやファンから剥がされるハプニングとなった。

江頭の芸風とはいえ、ニュース番組での事態に「さすがにこれは笑えない」「生放送に出ちゃいけないやつ」「昔なら笑ってたかも。今はわりとマジで引いた」「海外でアナウンサーに抱きつくとか面白いと思ってるんだ」「国際的な場でさすがに笑えない」「抱きつき暴走はかなり引いた」「やっぱあかん」「それはアウトだ」「放送できなくなったら困るよ！」などの指摘があがっている。