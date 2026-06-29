東京・江戸川区の教育委員会はきょう（29日）、区立中学校の男性教員（20代）が、2014年度から昨年度までに卒業した生徒と現在の3年生の一部の生徒あわせて904人の個人情報が入ったSDカードを学校外で紛失したことを明らかにしました。

SDカードに入っていたのは学級通信や進路に関係する書類など、生徒の名前・写真や成績といった個人情報が含まれたデータです。

男性教員は、今月12日、都内で友人らと酒を飲んだ後、翌13日の午前1時ごろ、屋外のベンチで50分ほど眠りこんでしまい、その後、タクシーで帰宅した際にSDカードの入ったかばんがないことに気づいたということです。

かばんとSDカードは今も見つかっていません。

区の教育委員会はきょう（29日）、卒業生らの親も対象とした臨時の保護者会を開き、説明と謝罪を行ったということです。

また、今回の原因が▼教員個人のSDカードを使用し▼管理職の許可を得ず持ち出すなど、決められた手続きが守られなかったことにあるとして、「あらためて個人情報の適正な取り扱いについて周知し、再発防止に努める」とコメントしています。