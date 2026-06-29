国会議事堂（資料写真）

２９日に衆院政治改革特別委員会で審議入りした衆院議員の定数削減法案を巡り、与野党対立が激化している。出席したのは共同提出した自民党と日本維新の会のみで野党は欠席。野党の反発は高市早苗首相の国会対応が一因である一方で、中道改革連合の幹部は「単に『国会対応が折り合っていないのに進めるのはけしからん』という話ではない」と、定数削減そのものが問題とも指摘する。

この日の同委は中道、国民民主党、参政党、チームみらい、共産党が欠席し、法案の趣旨説明だけが行われた。与党が首相出席の予算委員会開催などに応じないことに野党は態度を硬化させているが、ある中道幹部は定数削減法案に関し「他の法案とは意味や重みが違う」と説明する。

審議入りに反対する背景について「民主主義の根底を決める法律だが、与党だけが得をする選挙制度に変える内容。選挙制度協議会で議論している最中でもあり、法案を出すこと自体が衆院全体の権威に傷を付ける行為だ」と指摘。野党が求める首相出席の予算委開催を与党が拒否する一連の動きがなかったとしても「同じように抗議しただろう」と、法案の問題を強調した。