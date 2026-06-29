「可愛い！」武井壮、“従姉妹の娘”の顔出しショットを公開！ 「顔バレ大丈夫ですか？」心配の声も
タレントの武井壮さんは6月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。“従姉妹の娘”の顔出しショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】武井壮の“従姉妹の娘”
ファンからは「可愛い！」「ステキなお嬢さん」「やはり似てますね」「週刊誌に写真撮られてもおかしくないですねw」などの声が。また「顔バレ大丈夫ですか？」「ちゃんとTwitterに載せる許可とった？」「え？なんでわざわざ顔晒してんの？」といった声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】武井壮の“従姉妹の娘”
「週刊誌に写真撮られてもおかしくないですねw」武井さんは「オレのYouTubeの編集やってくれてる就職活動中の従姉妹の娘リコとランチなう」とつづり、1枚の写真を投稿。リコさんがそばを食べる様子が写っています。「オレと血が繋がってるとは思えない野性味ゼロの女の子です笑笑」とありますが、清楚（せいそ）な雰囲気の美しい女性です。
「イケおじ」なセルフィーを公開6日の投稿では、ひげの生えた顔のセルフィーを公開していた武井さん。ファンからは「イケおじですね」「久々に見た武井壮が私好みすぎて滅」といった反響が寄せられました。確かに、このワイルドさはリコさんとはかなり違っているかもしれませんね。
(文:堀井 ユウ)