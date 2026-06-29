（台北中央社）さまざまな形の奇岩がある北部・新北市のジオパーク、野柳地質公園で、28日からライトアップイベント「野柳石光ナイトツアー」が行われている。交通部観光署（観光庁）は27日に開催したイベントのプレミアナイト（前夜祭）に、日本からの観光客約250人や旅行業関係者を招待した。



観光署によると、ライトアップは7月12日までの毎晩6時半から9時まで行われ、「潮汐ギャラリー・二人の女王の伝承」をテーマとする。公園を代表するクイーンズヘッド（女王頭）や、新たなランドマークのキュートプリンセス（俏皮公主）といった奇岩に、プロジェクションマッピングなどをほどこす。



観光署は、日本旅行業協会と連携し、日本の旅行会社が行うツアーの参加者を前夜祭に招待した。



また、旅行会社の商品企画担当者は視察団を組み、台北市や中部・台中市などを訪問したという。同署は台湾旅行の新たなパッケージ商品を企画してくれればと期待を寄せた。



（余曉涵／編集：田中宏樹）