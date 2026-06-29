「名探偵コナン」を実写化したら毛利蘭を演じてほしい芸能人ランキング！ 2位「浜辺美波」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、名探偵コナンに関するアンケートを実施しました。その中から、「名探偵コナン」を実写化したら毛利蘭を演じてほしい芸能人ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「清楚で凛とした雰囲気が合う」（30代女性／千葉県）、「やはり、圧倒的なヒロイン感がある。キャラ的にもリンクしそう！」（40代男性／北海道）、「元気で健気な演技が上手くて、ビジュアル的にもピッタリだと思うから」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
回答者からは、「明るく優しい雰囲気がありながら芯の強さも感じられ、毛利蘭のイメージにぴったりだと思うからです」（30代男性／沖縄県）、「明るいイメージが蘭そっくり 芯が強く美人なイメージも蘭にぴったり」（30代女性／福岡県）、「今田美桜さんは明るく優しい雰囲気があり、芯の強さも感じられるため、毛利蘭のイメージに合うと思うから」（40代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：浜辺美波／41票透明感あふれる美貌と確かな演技力で、数々のヒロインを演じてきた浜辺美波さんが2位を獲得。新一を健気に待ち続ける蘭のピュアで優しい心の強さや、女子高校生らしい初々しさを瑞々しく体現できると絶賛されています。清楚（せいそ）な雰囲気の中に一本芯の通った佇まいが、ファンからも厚い信頼を寄せられている理由です。
1位：今田美桜／61票華やかなルックスと力強いまなざしが印象的な今田美桜さんが1位に輝きました。蘭といえば、優しくかわいらしい笑顔の一方で、空手部主将として犯人をなぎ倒す抜群の身体能力・強さも大きな魅力。今田さんの持つ快活ではつらつとしたエネルギーと、アクションシーンもしなやかにこなせそうな凛としたオーラが完璧にマッチしています。
回答者からは、「明るく優しい雰囲気がありながら芯の強さも感じられ、毛利蘭のイメージにぴったりだと思うからです」（30代男性／沖縄県）、「明るいイメージが蘭そっくり 芯が強く美人なイメージも蘭にぴったり」（30代女性／福岡県）、「今田美桜さんは明るく優しい雰囲気があり、芯の強さも感じられるため、毛利蘭のイメージに合うと思うから」（40代女性／愛知県）といったコメントがありました。
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(文:坂上 恵)