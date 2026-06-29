「音楽の日2026」第2弾アーティスト解禁 Kis-My-Ft2・King & Prince・乃木坂46・M!LKら
【モデルプレス＝2026/06/29】TBSでは、7月18日午後2時から8時間にわたって夏の大型音楽特番『音楽の日2026』を生放送する。豪華出演アーティストの第2弾が発表された。
【写真】M!LK、サプライズ発表された瞬間のリアルな表情
第2弾出演アーティストとして、IMP.、あいみょん、WEST.、AKB48、岡本真夜、Kis-My-Ft2、King ＆ Prince、郷ひろみ、島津亜矢、島袋寛子、DA PUMP、超特急、TRF、DOMOTO、Travis Japan、新浜レオン、乃木坂46、BE:FIRST、ピコ太郎、日向坂46、FUNKY MONKEY BΛBY’S、M!LK（※50音順）の22組の出演が決定した。
「テレビを超えろ！」スタジオの臨場感・熱狂をテレビ画面を超えて日本中に届ける！ 1アーティストにつき10分間という、通常の“テレビサイズ”を超える長尺パフォーマンスを、スタジオに集まったファンと共に作り上げる新企画。第1弾の参加アーティストとして、WEST.、FRUITS ZIPPER、M!LKが決定。3組が、すべてをこえるチカラになる“限界突破”のライブを披露。 追加の参加アーティストは後日発表される。
また、ミリオンを達成し、誰もが口にしたヒット曲を「ミリオン超えメドレー」で大人気アーティストたちがパフォーマンス。AKB48、&TEAM、岡本真夜、島袋寛子、TRF、DOMOTO、乃木坂46（※50音順）が参加する。
さらに毎年、事務所・グループの垣根を越えた夢のコラボレーションで日本中を熱狂の渦に巻き込み、SNSのトレンドを席巻している『音楽の日』恒例のダンス企画。今年は「限界をこえる」をテーマに、各事務所の精鋭たちが一同に集結し、超DREAM TEAMを結成。「時代を越える」オープニングダンスから始まり、s**t kingzプロデュースによる「限界をこえる」パフォーマンス、そして「過去を超える！」日本のダンス界を牽引してきたレジェンドパフォーマーも集結し、ハーフタイムショーを盛り上げる。これまでの『音楽の日』を超える「DREAM ダンス」となっている。
2026年の『音楽の日』番組テーマは、「こえる。きこえる。」。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。（modelpress編集部）
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◆「音楽の日」第2弾アーティスト発表
第2弾出演アーティストとして、IMP.、あいみょん、WEST.、AKB48、岡本真夜、Kis-My-Ft2、King ＆ Prince、郷ひろみ、島津亜矢、島袋寛子、DA PUMP、超特急、TRF、DOMOTO、Travis Japan、新浜レオン、乃木坂46、BE:FIRST、ピコ太郎、日向坂46、FUNKY MONKEY BΛBY’S、M!LK（※50音順）の22組の出演が決定した。
また、ミリオンを達成し、誰もが口にしたヒット曲を「ミリオン超えメドレー」で大人気アーティストたちがパフォーマンス。AKB48、&TEAM、岡本真夜、島袋寛子、TRF、DOMOTO、乃木坂46（※50音順）が参加する。
さらに毎年、事務所・グループの垣根を越えた夢のコラボレーションで日本中を熱狂の渦に巻き込み、SNSのトレンドを席巻している『音楽の日』恒例のダンス企画。今年は「限界をこえる」をテーマに、各事務所の精鋭たちが一同に集結し、超DREAM TEAMを結成。「時代を越える」オープニングダンスから始まり、s**t kingzプロデュースによる「限界をこえる」パフォーマンス、そして「過去を超える！」日本のダンス界を牽引してきたレジェンドパフォーマーも集結し、ハーフタイムショーを盛り上げる。これまでの『音楽の日』を超える「DREAM ダンス」となっている。
◆「音楽の日」テーマは「こえる。きこえる。」
2026年の『音楽の日』番組テーマは、「こえる。きこえる。」。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。（modelpress編集部）
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