NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年6月26日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表カラーのノースリーブワンピのコーデを披露した。

「どうしてもW杯の生の雰囲気を感じたくて」

中川さんは、「日本代表、決勝トーナメント進出」といい、青と白のストライプ柄の日本代表カラーのノースリワンピ姿でピースサインする姿や、全身ショットなどを投稿した。

「次はブラジル戦ですが...実はこの試合、どうしてもW杯の生の雰囲気を感じたくてプライベートで行こうと前々からチケットを買っていたんです」と説明。「マンマミーアな試合に期待」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、サッカー日本代表のユニホームをイメージする青と白のストライプのノースリーブワンピ着用。「DAZN」と書かれた黄色いボックスを持ち、ピースサインして微笑んでいた。2枚目では、両手を体の前で揃えて笑顔をみせる全身ショットを披露していた。5枚目では、両手を前に出してネイルをみせて微笑んでいた。

この投稿には、「超かわいい」「めっちゃ可愛い〜」「青ストライプお似合いです」「本当に美しい」「勝利の女神」「マンマ・ミーア」といったコメントが寄せられていた。