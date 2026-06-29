2025年、モーニング娘。を卒業し、4月にテレビ東京へ入社した北川莉央アナウンサーの “地上波デビュー” が、思わぬ波紋を呼んでいる。

「6月28日放送の『テレ東音楽祭 2026夏』（テレビ東京系）で、北川アナが初めて地上波に登場しました。アイドルグループのJuice=Juiceを紹介する役目を務め、『テレビ東京の北川莉央です。アナウンサーとしての地上波は今日が初めてなので、とても緊張しています』とあいさつしました。その後、Juice=Juiceの人気曲『盛れ！ミ・アモーレ』の曲振りを担当しました」（芸能記者）

Xでは、《激アツすぎる》と歓迎する声がある一方、《ハロプロにかかわらせるの止めてほしい》など、複雑な思いを吐露するファンも少なくなかった。

「2025年1月、北川さんと男性とみられる人物が体を寄せ合うツーショット画像がネット上に流出。同年4月には裏アカとされる『りお』名義のInstagramアカウントが拡散され、先輩メンバー・牧野真莉愛さんや生田衣梨奈さんへの暴言が書き込まれていたことも判明、活動休止となりました。

その後、2025年末でモーニング娘。を卒業し、今年4月にテレビ東京へ入社しました。就職活動の時期を考えると、モー娘。在籍時からテレ東入りを目指していたことになり、その “鋼のメンタル” に賞賛を送る人もいます」（同）

今回問題視されたのは、地上波デビューの相手が “古巣” のグループだったことだ。

「モーニング娘。とJuice=Juiceは、女性アイドルプロジェクト『ハロー！プロジェクト（ハロプロ）』に所属しています。Juice=Juiceは “後輩” になり、合同ライブや番組共演も多く、ファンにとっては姉妹グループという認識です。

だからこそ、ファンにとって『不祥事でグループを去った北川さんの再出発の場に、自分たちの推しグループを使ってほしくない』という複雑な感情を抱いた人もいたのでしょう」（同）

この “地上波デビュー” は、番組側の狙いか偶然か――。