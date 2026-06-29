7月に新潟市で開かれる『フレッシュオールスターゲーム』に、オイシックスから3人の選手が選ばれました。



プロ野球の若手選手が集う『フレッシュオールスターゲーム』。今年は14年ぶりに県内で開催されます。先週 出場選手が発表され、オイシックスからはピッチャーの高野結羽、キャッチャーの山田和、今シーズンからキャプテンを務める高義博が選ばれました。



新潟関連では、元オイシックスの中日・牧野憲伸や帝京長岡出身の阪神・茨木秀俊、楽天・幌村黛汰が選ばれています。



県勢選手の活躍が期待される『フレッシュオールスターゲーム』は、7月27日(月)にハードオフエコスタジアムで開かれます。