横澤夏子、timelesz佐藤勝利の母役に笑顔「これから私の息子として生きていくということで…」
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利が29日、都内で行われたアニメーション映画『君と花火と約束と』（7月17日公開）完成披露試写会に登壇した。この日はヒロインの原菜乃華と佐藤の母役を演じた横澤夏子も参加。そろって浴衣姿で登場した。
【集合ショット】夏っぽい！浴衣で登場した佐藤勝利＆原菜乃華ら
今作は、真戸香氏の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に描く青春の物語。横澤は「本当に母役ということでねぇ…勝利くんのお母さんをやらせていただくということで、ありがとうございます〜。本当にうれしかった」と満面の笑み。「これから（佐藤は）私の息子として生きていくということで…」とジョークを交えて会場を和ませた。
さらに「（佐藤の）声を聞いて一生懸命まっすぐな息子の声で、心配はあるんだけど心配よりも子離れじゃないけど、ちょっと手を離して上げる背中を押してくれるようなというお母さんをやってください、と言われて。いいお母さんだな、と憧れの眼差しでアフレコさせていただきました」と共感を示した。
また、テーマとなった長岡まつりの行われる新潟出身の横澤。佐藤も原もまだ現地には行ったことがないようで横澤は「すいません、観たことあるんです〜」と前のめりで「本当にきれいで目の画角が足りないくらい。うわ〜って大迫力。音も心臓も響いて、火薬に香りもすごい。見れてよかったなとごめんなさいね、思ってます。一生に一度は観ていただきたい」とオススメすると佐藤は「いいな〜」とうらやましがっていた。
【集合ショット】夏っぽい！浴衣で登場した佐藤勝利＆原菜乃華ら
今作は、真戸香氏の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に描く青春の物語。横澤は「本当に母役ということでねぇ…勝利くんのお母さんをやらせていただくということで、ありがとうございます〜。本当にうれしかった」と満面の笑み。「これから（佐藤は）私の息子として生きていくということで…」とジョークを交えて会場を和ませた。
また、テーマとなった長岡まつりの行われる新潟出身の横澤。佐藤も原もまだ現地には行ったことがないようで横澤は「すいません、観たことあるんです〜」と前のめりで「本当にきれいで目の画角が足りないくらい。うわ〜って大迫力。音も心臓も響いて、火薬に香りもすごい。見れてよかったなとごめんなさいね、思ってます。一生に一度は観ていただきたい」とオススメすると佐藤は「いいな〜」とうらやましがっていた。