　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万8500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　62(　　62)
ゴールドマン証券　　　　　　　　50(　　50)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万8625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
インタラクティブ証券　　　　　　 9(　　 9)

◯6万8875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)

◯6万9000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 179(　　79)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 120(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　15(　　 7)
ビーオブエー証券　　　　　　　 205(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
JPモルガン証券　　　　　　　　　15(　　15)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万9500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　84(　　84)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　50(　　50)
JPモルガン証券　　　　　　　　　13(　　13)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース