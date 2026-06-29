「日経225オプション」7月限プット手口情報（29日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
ゴールドマン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 5( 5)
楽天証券 7( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯6万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
インタラクティブ証券 9( 9)
◯6万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 179( 79)
UBS証券 120( 20)
楽天証券 16( 10)
SBI証券 15( 7)
ビーオブエー証券 205( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
JPモルガン証券 15( 15)
SBI証券 1( 1)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 84( 84)
BNPパリバ証券 50( 50)
JPモルガン証券 13( 13)
ビーオブエー証券 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
ゴールドマン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 5( 5)
楽天証券 7( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
インタラクティブ証券 9( 9)
◯6万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 179( 79)
UBS証券 120( 20)
楽天証券 16( 10)
SBI証券 15( 7)
ビーオブエー証券 205( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
JPモルガン証券 15( 15)
SBI証券 1( 1)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 84( 84)
BNPパリバ証券 50( 50)
JPモルガン証券 13( 13)
ビーオブエー証券 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース