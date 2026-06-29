「日経225オプション」7月限コール手口情報（29日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
楽天証券 8( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 300( 0)
◯7万250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 127( 127)
松井証券 92( 92)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
JPモルガン証券 20( 20)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 35( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
楽天証券 5( 3)
野村証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
JPモルガン証券 10( 10)
◯6万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 63( 63)
BNPパリバ証券 53( 53)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
ビーオブエー証券 6( 6)
楽天証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
楽天証券 8( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 300( 0)
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 127( 127)
松井証券 92( 92)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
JPモルガン証券 20( 20)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 35( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
楽天証券 5( 3)
野村証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
JPモルガン証券 10( 10)
◯6万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 63( 63)
BNPパリバ証券 53( 53)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
ビーオブエー証券 6( 6)
楽天証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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