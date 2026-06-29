　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯7万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　51(　　51)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 300(　　 0)

◯7万250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)

◯7万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 127(　 127)
松井証券　　　　　　　　　　　　92(　　92)
ソシエテジェネラル証券　　　　　22(　　22)
JPモルガン証券　　　　　　　　　20(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　35(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 3)
野村証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯6万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　10)

◯6万9625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　63(　　63)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　53(　　53)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース