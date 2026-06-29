　SC相模原は26日、2026-27シーズンのJ3リーグを戦うユニフォームのデザインが決定したことを発表した。29日の20時からオーセンティックユニフォームの受注販売がスタートする。

　フィールドプレーヤーの1stはチームカラーの「ヴェルデネロ」(イタリア語で「緑と黒」の意)を用いたストライプのデザイン。2ndは白をベースにしたクラシックなデザインで、クラブ史上初の襟付きとなっている。また、GKは1stに赤紫、2ndに水色を採用。それぞれグリッチラインが入っている。

　デザインを披露したクラブ公式X(@sc_sagamihara)には「襟だ!!」「アウェイユニかっこいいだろこれ!」「まって襟付きなの?超かわいくないですか?」「代表2ndユニの様にバズって欲しい」などの声が届いた。