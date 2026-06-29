アニメ『北斗の拳』第2クールは2027年スタート！ ジャギが印象的な予告解禁
4月より放送・配信されていたアニメ『北斗の拳 ‐FIST OF THE NORTH STAR‐』（TOKYO MXほか）が最終回を迎え、第2クール解禁（第15話予告編）映像が公開。第2クールは、2027年に放送・配信予定であることが明らかとなった。
【動画】第2クールは27年放送・配信予定！ 第2クール解禁（第15話予告編）映像
『北斗の拳 ‐FIST OF THE NORTH STAR‐』は、世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いを描くアクション漫画『北斗の拳』（原作・武論尊、漫画・原哲夫）を、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化した作品。
公開された第2クール解禁（第15話予告編）映像では、北斗四兄弟の一人、ジャギが印象的な予告となっている。
なお、第1クール最終話となる第14話の放送・配信を記念して、「第1クール振り返り！“技名クリアファイル”が当たるXキャンペーン」を7月3日24時59分まで実施中だ。
アニメ『北斗の拳 ‐FIST OF THE NORTH STAR‐』第2クールは、2027年放送・配信予定。第1クールはPrime Videoにて世界独占配信中。
【動画】第2クールは27年放送・配信予定！ 第2クール解禁（第15話予告編）映像
『北斗の拳 ‐FIST OF THE NORTH STAR‐』は、世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いを描くアクション漫画『北斗の拳』（原作・武論尊、漫画・原哲夫）を、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化した作品。
なお、第1クール最終話となる第14話の放送・配信を記念して、「第1クール振り返り！“技名クリアファイル”が当たるXキャンペーン」を7月3日24時59分まで実施中だ。
アニメ『北斗の拳 ‐FIST OF THE NORTH STAR‐』第2クールは、2027年放送・配信予定。第1クールはPrime Videoにて世界独占配信中。