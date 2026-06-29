アメリカ・ラスベガスにて開催されている格闘ゲームの祭典「EVO 2026」の「ストリートファイター6」部門において、MenaRD選手が優勝した。

グランドファイナルはドミニカ共和国出身のMenaRD選手 vs 日本の重松選手という組み合わせに。ルーザーズから勝ち上がってきた重松選手がまずは3勝先取してリセットするも、その後は3-0でMenaRD選手がブランカミラー対決を制した。MenaRD選手はこれで「EVO」本家にて2連覇。「EVO JAPAN」などの戦績もカウントすると、「EVO」の名が付く大会では4冠達成となる。

なお、MenaRD選手は「Blink Respawn 2026」で優勝し、既に「CAPCOM CUP 13」への出場権を獲得しているため、今回準優勝となる重松選手が「CAPCOM CUP 13」行きの切符を手にした。

【Evo 2026 Day 3 Arena Finals: 2XKO Top 8 → T8 Top 8 → SF6 Top 8】

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