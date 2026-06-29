「ヤンキーに弁当を奪われた」「バッグの中には必ず干し芋」反響呼んだ『テレ東音楽祭』出演者の“伝説”エピソード 【午後6時台一覧】

「ヤンキーに弁当を奪われた」「バッグの中には必ず干し芋」反響呼んだ『テレ東音楽祭』出演者の“伝説”エピソード 【午後6時台一覧】