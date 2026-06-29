「ヤンキーに弁当を奪われた」「バッグの中には必ず干し芋」反響呼んだ『テレ東音楽祭』出演者の“伝説”エピソード 【午後6時台一覧】
テレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』が28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送された。出演者にはテロップで、“伝説”のエピソードが紹介され、SNS上では反響が寄せられた。
【写真】「バイクの免許試験に5回落ちた」テレ東音楽祭で暴露された俳優
以下、午後6時台に登場した出演者の主な“伝説”を紹介する。
■B.B.クィーンズ「いんちきおじさんこと近藤房之助は100kmを走破するほどのサイクリングガチ勢」
■モナキ「おヨネはヤンキーに弁当を奪われたことがある」
■中島健人「健人という名前は『スーパーマン』主人公クラーク・ケントが由来」
■中島健人「中島健人の祖父は高田純次の高校時代の担任」
■工藤静香「工藤静香のバッグの中には必ず干し芋が入っている」
■武田鉄矢（海援隊）「武田鉄矢は最近リップスティックボードに乗る」
■LINDBERG「『今すぐKissMe』はLINDBERGとは縁もゆかりもない群馬県・西小泉駅の発車メロディとして採用されている」
■高嶋政伸（※高＝はしごだか）「高嶋政伸は夜中にお腹がすくと息子のお菓子を食べる」
■麻倉未稀「麻倉未稀は山で会う人に『こんにちは』と言う」
【写真】「バイクの免許試験に5回落ちた」テレ東音楽祭で暴露された俳優
以下、午後6時台に登場した出演者の主な“伝説”を紹介する。
■B.B.クィーンズ「いんちきおじさんこと近藤房之助は100kmを走破するほどのサイクリングガチ勢」
■モナキ「おヨネはヤンキーに弁当を奪われたことがある」
■中島健人「中島健人の祖父は高田純次の高校時代の担任」
■工藤静香「工藤静香のバッグの中には必ず干し芋が入っている」
■武田鉄矢（海援隊）「武田鉄矢は最近リップスティックボードに乗る」
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