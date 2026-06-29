YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【プーケット Vlog #2】常夏でアツアツのクリスマス」を公開しました。動画では、出演者のケータさんがプーケットでの3日目から4日目の様子をVlog形式で紹介しており、激安マッサージから豪華なクリスマスディナーまで、現地の魅力が詰まった内容となっています。



3日目の朝、前日に滞在していたホテルでの朝食から動画はスタート。バクテー（肉骨茶）やタイ風のサニーサイドアップなど、色鮮やかな朝食プレートを紹介しています。その後、トゥクトゥクで次の滞在先である「Absolute Twin Sands Resort & Spa」へ移動。部屋には広めのプライベートプールが備わっており、入浴した際にボタンを押すとジャグジーになることに気づき、「ただのプールやんって思ってたらジャグジーでした」と笑顔を見せました。



また、ホテル近くのマーリンビーチでは、1時間300バーツ（約1200円）という激安のローカルマッサージでオイルマッサージを体験。「いろんなところがめちゃくちゃ気持ちよかった」と語り、大満足の表情を浮かべています。マッサージ後はビーチで磯遊びをし、なまこを発見するなど海辺の自然を満喫しました。



4日目の夕方には友人たちと合流し、パトンビーチの美しい夕焼けや急遽始まった打ち上げ花火を楽しみます。そして、「フォーポインツバイシェラトン」で開催された、飲み放題込みで1人約1万5千円のクリスマスディナービュッフェへ。チキンやカニ、生牡蠣など豪華な食事が並ぶ中、ヌードルスタンドで注文したタイの卵麺を一口食べたケータさんは「ペヤングの味がする！」と驚きの声を上げます。友人たちも「そんなわけないでしょ！」と疑いつつ試食すると、即座に「ペヤング！」と同意し、テーブルは大きな笑いに包まれました。



美しいビーチからローカルな体験、そして賑やかなディナーまで、プーケットのクリスマスの過ごし方を存分に疑似体験できる動画です。次回の海外旅行の計画を立てる際、参考にしてみてはいかがでしょうか。



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